Висока летальність від Covid-19 під Івано-Франківськом: МОЗ відправив перевірку

Представники МОЗ вирушили до Івано-Франківської області з метою з’ясування причини високої летальності від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Експерти планують розглянути кожен конкретний випадок і проконсультувати місцевих медиків щодо того, як надавати допомогу під час Covid-19.

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Ляшко повідомив, що до складу комісії входить заступник міністра охорони здоров’я, анестезіологи та реаніматологи.

Як відомо, станом на 9.30 10 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 254 випадки коронавірусу. Відомо про 13 летальних випадків хвороби в області.