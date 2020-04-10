Закордонний паспорт онлайн: як подати документи на біометричний паспорт

Якщо ви хочете зробити біометричний паспорт, рекомендуємо заздалегідь заповнити анкету з персональними даними. Це прискорить внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо ви вже записалися в електронну чергу на сайті Державної міграційної служби України, заповніть електронну анкету в особистому кабінеті (вкладка Мої талони та квитанції).

Якщо ви записалися в електронну чергу на оформлення паспорта через термінал у територіальному підрозділі ДМС або тільки плануєте звернутися до служби, можна заповнити анкету через офіційний сервіс QR-код.