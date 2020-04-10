Закордонний паспорт онлайн: як подати документи на біометричний паспорт

Крок 1. Обираємо, на який інтернет-сторінці заповнювати анкету
Якщо ви хочете зробити біометричний паспорт, рекомендуємо заздалегідь заповнити анкету з персональними даними. Це прискорить внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.
Якщо ви вже записалися в електронну чергу на сайті Державної міграційної служби України, заповніть електронну анкету в особистому кабінеті (вкладка Мої талони та квитанції).
Якщо ви записалися в електронну чергу на оформлення паспорта через термінал у територіальному підрозділі ДМС або тільки плануєте звернутися до служби, можна заповнити анкету через офіційний сервіс QR-код.
Крок 2. Обираємо послугу
Сервіс QR-код приймає анкети на отримання українського паспорта нового зразка (ID-картки) і біометричного закордонного паспорта.
Тож на першому етапі вам треба обрати другий варіант – Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Далі в списку, що відкриється, обираємо регіон і територіальний підрозділ Державної міграційної служби. Необов’язково подавати заяву за місцем прописки. Можна звернутися до зручної для вас установи, наприклад, яка розташована за фактичним місцем проживання або поруч із роботою.
Крок 3. Відповідаємо на запитання анкети
Після вибору адміністративної послуги та територіального підрозділу ДМС відкриється анкета. Спочатку потрібно буде відповісти на декілька запитань:
- Який вік людини, для якої оформлюється закордонний паспорт онлайн?
- Паспорт у формі книжечки видано на території, яка є тимчасово окупованою? (Так/Ні).
- Чи є у вас анульовані або не здані паспорти для виїзду за кордон? (Так/Ні).
Крок 4. Готуємо необхідні документи
Після цього система виведе на екран перелік документів, які необхідні для оформлення закордонного паспорта:
- паспорт громадянина України (у формі книжечки або ID-картка);
- ідентифікаційний код;
- квитанція про сплату адміністративного збору (його можна оплатити в територіальному підрозділі Міграційної служби в день подання документів).
Якщо ви виїхали із зони АТО/ООС, додатково доведеться заповнити запитальник. У цьому документі просять вказати інформацію про місце роботи/навчання, дату перетину кордону тимчасово окупованої території та інші відомості.
Крок 5. Вказуємо УНЗР (якщо є)
Далі потрібно заповнити дані УНЗР – унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі України. Він є у всіх власників ID-картки й закордонного паспорта, який видано після 1 січня 2015 року.
Якщо у вас є УНЗР, вкажіть його, а якщо немає, то оберіть другий варіант Оформлення на основі інших документів.
Крок 6. Заповнюємо розділ із персональними даними
Вкажіть персональні відомості: ПІБ, дату народження, стать.
Крок 7. Вказуємо паспортні дані
Заповніть паспортні дані (серія, номер, де й ким виданий).
Крок 8. Формуємо QR-код
На фінальному етапі вам потрібно буде підтвердити персональні дані й дати згоду на їх опрацювання. Далі натисніть кнопку Сформувати QR-код із переліком документів.
На екрані з’явиться документ у форматі PDF з унікальним QR-кодом, який можна роздрукувати або зберегти на комп’ютері або в смартфоні.
Крок 9. Звертаємося до територіального підрозділу Міграційної служби
Вам залишиться прийти до обраного підрозділу Міграційної служби разом із документами та QR-кодом, сплатити адміністративний збір та надати співробітнику документи на отримання закордонного паспорта.
Оформлення закордонного паспорта у 2020 році коштує 682 грн (352 грн – вартість адміністративної послуги і 330 грн – ціна бланка). Процедура триває 20 днів.
Швидке оформлення впродовж 3–7 днів коштуватиме 1 034 грн (704 грн – вартість адміністративної послуги і 330 грн – вартість бланка).
Готовність біометричного закордонного паспорта можна відстежувати через сервіс Перевірка стану оформлення документів на сайті ДМС.