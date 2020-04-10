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Факти / Україна

Як відзначають День звільнення Одеси в умовах карантину

День визволення Одеси місцеві жителі відзначають 10 квітня. Цьогоріч це вже 76 роковини.

Однак через карантин в Україні жодних масових подій не було.

Мер Одеси Геннадій Труханов у супроводі кількох священнослужителів вшанував пам’ять загиблих воїнів-визволителів, поклавши квіти до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави.

Читайте: Чергують поліція та медики: на Одещині почали діяти карантинні пости

Також міський голова відвідав площу 10-го Квітня, де поклав квіти до стели Крила перемоги.

  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
  • День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину
Як відзначають День звільнення Одеси в умовах карантину / 5 фотографий

До слова, наразі в Одесі проживають тільки п’ять ветеранів-визволителів міста.

Нагадаємо, раніше уряд України посилив карантинні обмеження. Все, що потрібно знати про посилення карантину в Україні, раніше писали Факти ICTV.

Фото: Одеська міська рада 

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