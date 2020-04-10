День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину

День визволення Одеси місцеві жителі відзначають 10 квітня. Цьогоріч це вже 76 роковини.

Однак через карантин в Україні жодних масових подій не було.

Мер Одеси Геннадій Труханов у супроводі кількох священнослужителів вшанував пам’ять загиблих воїнів-визволителів, поклавши квіти до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави.

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Також міський голова відвідав площу 10-го Квітня, де поклав квіти до стели Крила перемоги.