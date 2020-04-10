День звільнення Одеси - як відзначають в умовах карантину

День визволення Одеси місцеві жителі відзначають 10 квітня. Цьогоріч це вже 76 роковини.
Однак через карантин в Україні жодних масових подій не було.
Мер Одеси Геннадій Труханов у супроводі кількох священнослужителів вшанував пам’ять загиблих воїнів-визволителів, поклавши квіти до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави.
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Також міський голова відвідав площу 10-го Квітня, де поклав квіти до стели Крила перемоги.
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Як відзначають День звільнення Одеси в умовах карантину / 5 фотографий
До слова, наразі в Одесі проживають тільки п’ять ветеранів-визволителів міста.
Нагадаємо, раніше уряд України посилив карантинні обмеження. Все, що потрібно знати про посилення карантину в Україні, раніше писали Факти ICTV.
Фото: Одеська міська радаТеги: Карантин, Коронавірус Covid-19, ОдесаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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