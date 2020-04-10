Спалах коронавірусу в Україні і далі набирає обертів. Щодня в країні фіксують сотні нових хворих на Covid-19.

Хоча не всі з них потребують обов’язкової госпіталізації, багатьом все ж потрібне лікування під наглядом лікарів.

Система охорони здоров’я під час спалаху коронавірусу переживає не найкращі часи, адже навіть медикам не завжди вистачає захисних засобів для того, щоб працювати з пацієнтами.

А що тоді казати про людей, яким потрібно проходити лікування від нового вірусу.

Факти ICTV розповідають про те, з якими викликами зіштовхуються пацієнти з підозрою і захворюванням на Covid-19.

Що говорять офіційні джерела

2 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні затвердили єдиний протокол лікування хворих на коронавірус, в якому вказані потрібні обстеження та препарати.

Це має допомогти у боротьбі зі спалахом коронавірусу, адже тепер у лікарів є документ, який дозволяє призначати ліки для пацієнтів з Covid-19. Також наявність протоколу має запобігти важким формам захворювання, критичному стану пацієнтів і зменшити загальну кількість хворих.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, нині звільняються місця у лікарнях, робиться все можливе для того, щоб система охорони здоров’я витримала, коли кількість хворих збільшиться до пікових показників.

Так, українські стаціонари мають отримати 320 тис. таблеток з діючою речовиною Гідроксихлорохін, яких вистачить для лікування близько 22 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Також важливим залишається і питання тестування людей з підозрою на Covid-19. Україна сьогодні має близько 250 тис. ПЛР-тестів, і Ляшко вважає, що сьогодні немає проблем з тестуванням людей на коронавірусну хворобу.

Проте тестування на коронавірус тривалий час мало відбуватися лише через сімейного лікаря, який ухвалював рішення про те, що наявні у його пацієнта симптоми справді можуть свідчити про захворювання на Covid-19.

Станом на сьогодні аптекам дозволили продавати експрес-тести, а приватним лабораторіям – проводити відповідні дослідження. Проте практика останніх тижнів показує, що далеко не завжди лікарі вирішують перестрахуватися і взяти аналіз на новий коронавірус.

Про що розповідають пацієнти з коронавірусом

Попри заяви Ляшка, що Україна не дуже відстає від європейських країн за рівнем кількості ПЛР-тестів на мільйон населення (близько 115 осіб на 1 млн населення), реальність в тому, що деякі сімейні лікарі просто не хочуть призначати їх.

Українець Дмитро розповів про те, як сімейний лікар тривалий час відмовлявся призначати тест на коронавірус його батькам, попри те, що температура у його матері третій день трималася у межах 38°.

Також підозру на коронавірус мало викликати і те, що вони контактували з родиною, яка нещодавно повернулася з Італії і перебувала на карантині.

Коли ж вони домоглися огляду у лікарні, їм не зробили жодних аналізів. А після погіршення здоров’я через кілька днів і госпіталізації, тести на коронавірус все одно не робили.

– Через п’ять днів в лікарні, стан здоров’я мами не змінювався. І ми почали піднімати, кого тільки зможемо, з метою звернути на неї увагу і зробити мамі тест на коронавірус. Нескінченні дзвінки принесли свої плоди. За інформацією лікаря, мазок у мами взяли і паралельно їй зробили експрес-тест, – розповідає свою історію Дмитро.

Водночас погіршувався стан здоров’я батька, якому сімейний лікар давав одну й ту саму пораду і не погоджувався госпіталізувати. 27 березня стан чоловіка сильно погіршився і його погодилися госпіталізувати, однак організм пацієнта не витримав, через що той помер у машині швидкої допомоги.

Того ж дня Дмитро дізнався, що мамі не зробили ПЛР-тест, хоча раніше казали про те, що вже чекають його результатів. Можливо так вирішили через те, що експрес-тест показав негативний результат, а можливо через недбалість лікаря.

Перший житомирянин, в якого виявили коронавірус, розповів в інтерв’ю ведучій програмі Вікна СТБ Яні Брензей, що з госпіталізацією в його випадку все було набагато краще.

Після перших скарг його госпіталізували та зробили експрес та ПЛР-тести. Перший показав негативний результат, а от останній підтвердив наявність у чоловіка коронавірусної хвороби.

Він запропонував проходити лікування вдома, проте медики сприйняли це як спробу втечі і навіть приставили цілодобовий наряд поліції.

Лікування проходило під наглядом лікарів, які інколи навідували його в палаті. Проте за нього чоловіку довелося частково заплатити.

– Станом на сьогодні я заплатив 1,4 тис. грн за лікування. В цю вартість входили тільки ліки… За палату та інші речі не платив, – каже житомирянин Вадим.

Але загалом він був задоволений підготовкою лікарів до боротьби з хворобою.

А киянин Павло Пуськов розповів, що під час перебування в лікарні із діагнозом Covid-19 йому довелося заплатити лише за катетер, проте він міг цього не робити.

Проте у нього також не одразу виявили захворювання. Спочатку йому поставили діагноз гострий синусит. З ним чоловік лікувався вдома протягом чотирьох днів, проте його стан не покращувався.

Через це ухвалили рішення про його госпіталізацію, під час якої підтвердили захворювання на Covid-19. Тобто і в цьому випадку пройшов тривалий час.

Одесит Максим, в якого знайшли коронавірус також розповідав про те, що спочатку лікарі не дуже серйозно поставилися до його симптомів.

– Коли мені зробили експрес-тест, то він показав, що вірусу немає. Мені видали довідку про те, що його немає і сказали “гуляти”. Пощастило, що я не дуже добре себе почував і сидів вдома… 25 березня подзвонили з Києва і сказали, що під час ПЛР-тесту знайшли коронавірус, – розповідає Максим.

З моменту першого тесту і діагностування захворювання пройшло більше 10 днів. Крім того, зараз лікарі відмовляються зробити тести його сім’ї, оскільки у них “немає змоги”.

Медик Гліб, який зараз працює в Італії, розповідає, що боїться за те, що може трапитися в Україні, якщо спалах коронавірусу розростеться до великих масштабів.

За його словами, в Україні знову “на передовій” опинилися волонтери, які намагаються забезпечити лікарів усім необхідним.

– Спалах коронавірусу для медицини зараз те саме, що і напад російських військ на Україну в 2014 році. І ось від цього стає страшно. Від популізму та викривлення даних про готовність , від “каруселі” міністрів та їх безвідповідальності, – пише Гліб.

Історії з-за кордону

Одесит Максим також розповів про те, що часто подорожує світом і бачив, до чого призводило ставлення людей в інших країнах до коронавірусу.

Його знайомі з Італії говорили, що якби карантину дотримувалися від самого початку, то такої жахливої ситуації зараз би не було. Те ж саме і в США, де дуже несерйозно до цього ставилися.

Проте тоді як населення несерйозно ставиться до хвороби, то що з наданням першої допомоги?

39-річна Карен з англійського містечка Херн-Бей розповідає, що тривалий час медики не хотіли її госпіталізувати. І це попри те, що вона була на шостому місяці вагітності.

Проте на 11-й день вона знову викликала швидку, адже їй значно погіршало. Жінку госпіталізували і зробили тест на Covid-19, який виявився позитивним.

Вона була в палаті одна і до неї нікого не пускали. А коли потрібна була допомога лікарів, жінка чекала, поки вони надягнуть захисні костюми.

26-річній Джессі з Великої Британії пощастило менше. Коли вона почала підозрювати у себе захворювання на коронавірус, лікар відмовився брати у неї аналіз, аргументувавши це тим, що вони “не можуть перевіряти усіх”.

Проте медики зробили висновок, що дівчина хвора саме на Covid-19 і порекомендували їй перебувати в самоізоляції і приймати певні знеболювальні.

Девід із США також розповів свою історію хвороби. Спочатку він думав, що то була звичайна застуда, але симптоми погіршувалися щодня, і тому він вирішив звернутися до лікарів.

Там йому відмовилися робити тест на коронавірус.

– Вони сказали: ми не можемо цього зробити, адже Центри з контролю та профілактики захворювань в США дали дуже жорсткі настанови щодо використання тестів. Також мені сказали, що зараз просто недостатньо тестів, – каже Девід.

Чоловіка відправили додому. Проте наступного дня він вже не міг ходити та стояти, через що його все ж госпіталізували.

Тобто зараз все залежить не тільки від того, як окремі країни намагаються боротися з пандемією коронавірусу, але й від того, як люди та лікарі її сприймають. Адже навіть у розвинутих країнах стаються випадки, коли лікарі не перевіряють людей, і це призводить до страшних наслідків.

Люди, зі свого боку, можуть лише полегшити життя лікарям, дотримуючись усіх обмежень, що запроваджені на період карантину.

Владислав Бомбела