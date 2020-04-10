Зеленський вніс зміни у положення про військову службу у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах.

Відповідний указ №135/2020 опублікований на сайті Офісу президента.

Зокрема, передбачається, що для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення демобілізації терміном на шість місяців, військова служба за контрактом може бути продовжена за новим контрактом на шість місяців або на терміни, визначені ч. 4 ст. 23 закону про військовий обов’язок і військову службу.

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Крім того, у разі закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації дія таких контрактів припинятиметься достроково.

Документом визначається, що рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, ухвалюється президентом.

Також указом дозволяється під час дії воєнного стану військовослужбовцям надавати відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський своїми указами розділив посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу.