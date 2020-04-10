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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський закликав розібратися з ситуацією щодо Covid-19 у Миколаївській області

Президент України Володимир Зеленський закликає негайно розібратися з ситуацією в Миколаївській області, де ще не зафіксували жодного хворого на коронавірус.

На цей регіон потрібно звернути особливу увагу, зазначив глава країни під час традиційної наради з питань боротьби з коронавірусом.

– Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на Covid-19, а тому не можемо оцінити ризики розповсюдження хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим, – підкреслив Володимир Зеленський.

Читайте: Україні рано говорити про пом’якшення карантину – Зеленський

Як повідомляє прес-служба президента, зараз в Миколаївській області мало тестують людей. Крім того, є питання до якості тестів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський похвалив українців за те, що вони дотримуються карантину.

Джерело: Офіс президента

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