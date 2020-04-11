Епіфаній закликав вірян залишатися вдома на великодні свята

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців та закликав залишатися вдома у період великодніх свят.

– Один з найбільш відповідальних способів нашої допомоги ближнім зараз – це залишатися вдома, у самоізоляції, – наголосив митрополит.

Він зазначив, що через карантин наразі немає змоги спільно освячувати вербу, але священнослужителі будуть в молитві поруч.

– Завтра відзначатимемо світле свято — Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч, — сказав Епіфаній.

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Нагадаємо, за правилами карантину, під час богослужінь у храмах перебуватимуть священнослужителі чтеці та співці, а також ті особи, які забезпечуватимуть трансляції служб. Але одночасно у церкві може бути не більш як 10 осіб.