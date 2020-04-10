Коли запрацює громадський транспорт – план уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав напрацювання стратегії щодо виходу України з карантину. За планом обмеження будуть поступово зніматися протягом декількох місяців.

– У травні Україна повинна вийти на роботу. В яких умовах, в яких нові соціальні стандарти, в яких часових рамках – це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками, – зазначив Шмигаль.

Також прем’єр зазначив, що наступного тижня буде представлена повноцінна стратегія виходу країни з карантину.

Відповідно до напрацювань, завершення освітнього процесу відбудеться на початку червня.

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Також на початку червня повинні відновити рух громадського транспорту та дозволити відвідувати сквери та паркові зони.

Вже на початку червня або липня буде послаблення умов самоізоляції для людей похилого віку.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.