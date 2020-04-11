Контактували з хворими: на Миколаївщині 16 медиків помістили на обсервацію

На Миколаївщині у Вознесенському районі 16 медичних працівників розміщені на двотижневу обсервацію.

Напередодні вони контактували з двома жінками – 60 та 81 років з села Воронівка, у яких 11 квітня лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це заявив Вознесенський міський голова Віталій Луков.

– Із завтрашнього дня (12 квітня, – Ред.) і до наступного понеділка (20 квітня, – Ред.) ми повністю припиняємо пасажирське перевезення у місті Вознесенськ. Також не працюватиме ринок. Перевозитимуть тільки медиків, будь-які інші перевезення у місті заборонено, – наголосив чиновник.

З усіма контактними людьми буде проведена інформаційна робота – їх перевірять на Covid-19.

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Нагадаємо, 11 квітня у Миколаївській області зафіксували перші два випадки інфікування коронавірусом Covid-19. До сьогодні – це була єдина область в Україні, де ще не фіксували це захворювання.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

73 особи померли та 79 пацієнтів одужали.