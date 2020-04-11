Станом на 9.30 ранку 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 73 особи померли, а 79 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 151 випадок;
- Волинська область — 52 випадки;
- Дніпропетровська область — 55 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 60 випадків;
- Запорізька область — 64 випадки;
- Івано-Франківська область — 274 випадки;
- Кіровоградська область — 106 випадків;
- м. Київ — 396 випадків;
- Київська область — 149 випадків;
- Львівська область — 96 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 0 випадків;
- Одеська область — 51 випадок;
- Полтавська область — 24 випадки;
- Рівненська область — 103 випадки;
- Сумська область — 69 випадків;
- Тернопільська область — 208 випадків;
- Харківська область — 8 випадків;
- Херсонська область — 28 випадків;
- Хмельницька область — 18 випадків;
- Чернівецька область — 409 випадків;
- Черкаська область — 93 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
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