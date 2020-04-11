Національний банк України на 11 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,25 грн за долар стільки ж як і у попередній банківський день.
Євро здешевшав на 1 копійку у порівнянні з 10 квітня і становить 29,63 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 11.04:
- 1 долар США – 27,25 грн;
- 1 євро – 29,63 грн;
- 1 польський злотий – 6,50;
До слова, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.