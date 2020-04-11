ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну утримуваними особами

Наразі Україна не має чітко сформованих списків для третього обміну утримуваними особами з ОРДЛО та Росією.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, цього разу додому мають повернутись українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

– На жаль, це не буде обмін всіх на всіх, ми чекаємо офіціного підтвердження від РФ, що обмін відбудеться, попередньо ми обговорили, що це можна зробити до 17 квітня, тобто до Великодня, але для цього ще мають відбутися певні юридичні процедури, – наголосив Резніков.

Звільненим в результаті обміну бранцям доведеться провести ще два тижні в обсервації. Місця вже підготовлені. Там їх забезпечать всім необхідним, включно з медичною допомогою та зв’язком із родичами.

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Резніков сказав, що ОБСЄ чекає від Росії підтвердження дати обміну, кількості осіб та поіменного списку.

Українська сторона свої списки відправила ще у середу ввечері, 8 квітня.

Нагадаємо, 8 квітня за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке пройшло у режимі відео-конференції, вдалося досягнути принципових домовленостей щодо списків для звільнення утримуваних осіб.