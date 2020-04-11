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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Шмигаль представив склад Ради з питань економічного розвитку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.

– Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України, – зазначив Шмигаль.

10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є тільки напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюється, залежно від статистики захворюваності.

Читайте: У травні Україна вийде на роботу: Шмигаль представив стратегію виходу з карантину

Над планом працюють провідні науковці та економісти.

Персональний склад Ради:

  • Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Елла Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;
  • Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
  • Олег Устенко — радник президента України;
  • Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;
  • Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;
  • Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

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