Шмигаль представив склад Ради з питань економічного розвитку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.

– Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України, – зазначив Шмигаль.

10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є тільки напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюється, залежно від статистики захворюваності.

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Над планом працюють провідні науковці та економісти.

Персональний склад Ради:

Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Елла Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;

Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;

Олег Устенко — радник президента України;

Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;

Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;

Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.