Шмигаль представив склад Ради з питань економічного розвитку

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад новоствореної Ради з питань економічного розвитку, яка шукатиме шляхи подолання наслідків поширення коронавірусу в Україні.
– Ми працюватимемо не лише над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України, – зазначив Шмигаль.
10 квітня Рада провела перше установче засідання, темою якого була стратегія та ідеї виходу країни з карантину. Шмигаль визнає, що поки є тільки напрацювання й бачення цього плану, проте він щодня оновлюється, залежно від статистики захворюваності.
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Над планом працюють провідні науковці та економісти.
Персональний склад Ради:
- Ігор Петрашко — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
- Ярослав Жаліло — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Елла Лібанова — директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України;
- Андерс Аслунд — старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
- Олег Устенко — радник президента України;
- Ерік Найман — керуючий партнер Capital Times;
- Віллем Буітер — професор Колумбійського університету;
- Євген Пенцак — викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.
До речі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.