У Кривому Розі через пацієнтку з Covid-19 ізолювали понад 100 людей

У Кривому Розі через контактування з пацієнткою, у якої виявили коронавірус, ізолювали понад 100 людей, у тому числі й медичних працівників.

Про це повідомили у прес-службі міської ради Кривого Рогу.

До підтвердження діагнозу Covid-19 жінка лікувалась у міській лікарні №3.

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– За рекомендацією сімейного лікаря жінка лікувалася від ГРВІ. Результати аналізів на виявлення коронавірусу надійшли тільки ввечері у п’ятницю, 10 квітня. Того ж дня пацієнтку перевели до інфекційної лікарні.

Люди, з якими контактувала інфікована жінка, наразі ізольовані.

Вранці 11 квітня було проведено перші експрес-тести пацієнтам та медпрацівникам лікарні №3. У п’ятьох медиків зафіксували позитивні та слабопозитивні результати.

За словами прес-служби міськради, усіх людей обов’язково обстежать методом ПЛР.

– Ми також здійснили санобробку приміщень, де перебувала хвора. Родина жінки також на перебуває на самоізоляції вдома, – додали у міськраді.

Станом на 11 квітня, на Дніпропетровщині виявили 55 випадків коронавірусу.

Щоденно Факти ICTV публікують оновлені дані МОЗ щодо кількості випадків Covid-19 в Україні.