У Києві 48 нових випадків Covid-19, один летальний

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осіб – до 396, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На жаль, один з випадків – летальний.

За його словами, серед нових хворих – 5 медиків.

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Також він розповів, що захворіли:

20 жінок – від 21 до 82 років;

24 чоловіка – від 20 до 82 років;

3 дівчинки – 3, 11 та 15 років;

12-річний хлопчик.

Якщо брати за районами:

Голосіївський +9;

Дарницький +10;

Деснянський +2;

Дніпровський +5;

Оболонський +1;

Печерський +6;

Подільський +3;

Святошинський +2;

Солом’янський +3;

Шевченківський +7.

Загалом станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу 308 нових випадків.

73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали.

Джерело: Віталій Кличко