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Факти / Україна

У Києві 48 нових випадків Covid-19, один летальний

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осіб – до 396, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На жаль, один з випадків – летальний.

За його словами, серед нових хворих – 5 медиків.

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Також він розповів, що захворіли:

  • 20 жінок – від 21 до 82 років;
  • 24 чоловіка – від 20 до 82 років;
  • 3 дівчинки – 3, 11 та 15 років;
  • 12-річний хлопчик.

Якщо брати за районами:

  • Голосіївський +9;
  • Дарницький +10;
  • Деснянський +2;
  • Дніпровський +5;
  • Оболонський +1;
  • Печерський +6;
  • Подільський +3;
  • Святошинський +2;
  • Солом’янський +3;
  • Шевченківський +7.

Загалом станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу 308 нових випадків.

73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали.

Джерело: Віталій Кличко

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