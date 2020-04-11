У Києві 48 нових випадків Covid-19, один летальний

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осіб – до 396, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На жаль, один з випадків – летальний.
За його словами, серед нових хворих – 5 медиків.
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Також він розповів, що захворіли:
- 20 жінок – від 21 до 82 років;
- 24 чоловіка – від 20 до 82 років;
- 3 дівчинки – 3, 11 та 15 років;
- 12-річний хлопчик.
Якщо брати за районами:
- Голосіївський +9;
- Дарницький +10;
- Деснянський +2;
- Дніпровський +5;
- Оболонський +1;
- Печерський +6;
- Подільський +3;
- Святошинський +2;
- Солом’янський +3;
- Шевченківський +7.
Загалом станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу 308 нових випадків.
73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали.
Джерело: Віталій Кличко