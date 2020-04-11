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Факти / Україна

У Миколаївській області зафіксовано перші два випадки Covid-19

Два випадки захворювання Covid-19 у Миколаївській області, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, обидва випадки інфікування – у Вознесенському районі.

– Ці дві людини повернулися з Польщі, – уточнив Ляшко.

Таким чином, в Україні немає жодної області, де не зафіксовано коронавірус.

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У Миколаївській ОДА уточнили, що захворіли дві жінки пенсійного віку.

Обидві перебувають у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб.

Окрім того, за добу за допомогою звернулися два пацієнти з підозрою на коронавірус, яким призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. Наразі в інфекційному стаціонарі знаходиться 17 хворих.

Загалом станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

73 особи померли та 79 пацієнтів одужали.

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