PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У ЗСУ виявили ще сім випадків інфікування Covid-19

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще сім випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Натомість одна із раніше інфікованих військових лікарів одужала від коронавірусу.

ЧитайтеЗалишайся вдома, ми прикриємо! Військові ООС звернулися до українців

Нагадаємо, військовослужбовець Вінницького гарнізону та двоє військових однієї з військових частин Мелітополя заразилися на коронавірус.

Всі військові перебували з 9 квітня на самоізоляції після контакту з товаришем по службі, у якого був підтверджений Covid-19.

Джерело: Міноборони

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка