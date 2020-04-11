У ЗСУ виявили ще сім випадків інфікування Covid-19

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще сім випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Натомість одна із раніше інфікованих військових лікарів одужала від коронавірусу.

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11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

Нагадаємо, військовослужбовець Вінницького гарнізону та двоє військових однієї з військових частин Мелітополя заразилися на коронавірус.

Всі військові перебували з 9 квітня на самоізоляції після контакту з товаришем по службі, у якого був підтверджений Covid-19.