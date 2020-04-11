В Ізмаїлі двоє дітей заразилися коронавірусом

В Одеській області зараження коронавірусом підтвердили у двох дітей з Ізмаїла.

Про це повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За словами Абрамченка, хворі на коронавірус неповнолітні мешканці Ізмаїла зараз перебувають в ізоляції та проходять необхідне лікування.

– Спостерігається позитивна динаміка, – розповів він.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Нагадаємо, 11 квітня у Миколаївській області зафіксували перші два випадки інфікування коронавірусом Covid-19. До сьогодні – це була єдина область в Україні, де ще не фіксували це захворювання.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

73 особи померли та 79 пацієнтів одужали.