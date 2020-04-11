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Факти / Україна

Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного госпіталя, який знаходиться у Покровську Донецької області.

Глава держави привіз засоби захисту для госпіталю та нагородив його працівників президентськими годинниками.

– Дякую кожному з вас! Мало подарунків! Найголовніше, що ви робите для нас, для всіх українців! – наголосив Зеленський.

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Президент 11 квітня перебуває з робочою поїздкою у Донецькій та Запорізькій областях.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією. За добу 308 нових випадків.

73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали.

Джерело: Офіс президента

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