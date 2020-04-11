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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів

11 квітня, у Міжнародний день визволення, Володимир Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів.

Квіткові букети було встановлено до пам’ятних знаків у Сирецькому концентраційному таборі та Меморіальному комплексі Бабин Яр.

Зеленський висловив пошану та скорботу усім загиблим у концтаборах.

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– Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення.

Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни, – зазначив президент.

Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів / 3 фотографии

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони вшанували пам’ять жінок, що загинули на Донбасі. За весь час військової агресії в Україні з’явилося 12 тис. жінок-ветеранів бойових дій.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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