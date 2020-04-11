11 квітня, у Міжнародний день визволення, Володимир Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів.
Квіткові букети було встановлено до пам’ятних знаків у Сирецькому концентраційному таборі та Меморіальному комплексі Бабин Яр.
Зеленський висловив пошану та скорботу усім загиблим у концтаборах.
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– Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення.
Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни, – зазначив президент.
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Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів / 3 фотографии
Нагадаємо, нещодавно в Міноборони вшанували пам’ять жінок, що загинули на Донбасі. За весь час військової агресії в Україні з’явилося 12 тис. жінок-ветеранів бойових дій.
Джерело: Офіс президента
Фото: Офіс ПрезидентаТеги: Бабин Яр, Володимир Зеленський, День пам`ятіЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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