11 квітня, у Міжнародний день визволення, Володимир Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів.

Квіткові букети було встановлено до пам’ятних знаків у Сирецькому концентраційному таборі та Меморіальному комплексі Бабин Яр.

Зеленський висловив пошану та скорботу усім загиблим у концтаборах.

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– Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення.

Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни, – зазначив президент.