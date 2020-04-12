Дев’ять днів поспіль: у Чорнобильській зоні досі гасять пожежу

У неділю, 12 квітня, у Чорнобильській зоні відчуження все ще продовжують гасити лісові пожежі.

– Станом на 7.00 12 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв, – повідомляє ДСНС.

Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

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До гасіння пожеж залучено 353 чоловіки та 89 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.

Згодом за фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.