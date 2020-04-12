Доба на Донбасі: 8 обстрілів, трьох українських військових поранено

За минулу добу збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранення отримали троє українських військових.

– 11 квітні противник застосував заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, – повідомляє штаб ООС.

Обстріли зафіксовані неподалік Славного, Широкиного та Пісків.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Загалом там противник здійснив там п’ять обстрілів – поблизу Новотошківського та Новозванівки.

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Внаслідок ворожих обстрілів учора отримали поранення троє українських героїв.

За даними розвідки, 11 квітня українські військові вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації.

Нагадаємо, 11 квітня Володимир Зеленський відвідав ділянку розведення сил і засобів у Петрівському, де останнім часом ситуація контрольована та спокійна. За його словами, Україна працює над узгодженням нових ділянок розведення сил на Донбасі.