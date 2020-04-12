PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 2 777 осіб

Станом на ранок 12 квітня в Україні зафіксовано 2 777 випадків коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 12 квітня в Україні 2 777 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 266 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 174 випадки;
  • Волинська область — 71 випадок;
  • Дніпропетровська область — 58 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 82 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 291 випадок;
  • Кіровоградська область — 118 випадків;
  • м. Київ — 416 випадків;
  • Київська область — 159 випадків;
  • Львівська область — 111 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 119 випадків;
  • Сумська область — 73 випадки;
  • Тернопільська область — 243 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 432 випадки;
  • Черкаська область — 99 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 657 повідомлень про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 10 432 повідомлення про підозру.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка