Кого перевірятимуть на коронавірус – пояснення МОЗ

Наразі на коронавірусну хворобу перевіряють усіх людей, які мають відповідні симптоми.

Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Перші найкритичніші симптоми – висока температура, кашель та затрудненне дихання. У цих людей точно забирається матеріал для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії, – зазначив Ляшко.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Окрім того, матеріал забирають у людей, які контактували з хворими на коронавірус, та осіб, які повернулися з-за кордону і мають відповідні симптоми.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.