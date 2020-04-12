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Факти / Україна

Кого перевірятимуть на коронавірус – пояснення МОЗ

Наразі на коронавірусну хворобу перевіряють усіх людей, які мають відповідні симптоми.

Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Перші найкритичніші симптоми – висока температура, кашель та затрудненне дихання. У цих людей точно забирається матеріал для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії, – зазначив Ляшко.

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Окрім того, матеріал забирають у людей, які контактували з хворими на коронавірус, та осіб, які повернулися з-за кордону і мають відповідні симптоми.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.

 

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