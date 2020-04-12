Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: помер архімандрит, настоятеля госпіталізували

У Києво-Печерській лаврі, де раніше зафіксували спалах Covid-19, помер архімандрит Нектарій.

Йому було 74 роки. За інформацією церкви, смерть архімандрита наступила після тривалої хвороби.

Однак з’явилась інформація, що він міг померти через коронавірус.

Також ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла, у якого раніше запідозрили коронавірус і який перебував на самоізоляції, через погіршення самопочуття госпіталізували в Олександрівську лікарню.

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Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня посилили карантин і провели тестування на інфікування коронавірусом братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Джерело: Києво-Печерська лавра, Zaхіd.net