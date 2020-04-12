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Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 9.00 ранку 12 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 777 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 83 особи померли, а 89 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 266 нових випадків.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 174 випадки;
  • Волинська область — 71 випадок;
  • Дніпропетровська область — 58 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 82 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 291 випадок;
  • Кіровоградська область — 118 випадків;
  • м. Київ — 416 випадків;
  • Київська область — 159 випадків;
  • Львівська область — 111 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 119 випадків;
  • Сумська область — 73 випадки;
  • Тернопільська область — 243 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 432 випадки;
  • Черкаська область — 99 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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