МОЗ оприлюднив динаміку захворювання на Covid-19 в Україні

У МОЗ оприлюднили динаміку захворювання на коронавірус в Україні по областях.

Відповідно до графіка, станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та у Києві (416 випадків).

Ці регіони є лідерами з кількості випадків Covid-19 від початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

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Найменшу кількість випадків наразі зафіксовано у Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях.

Нагадаємо, коронавірус у Миколаївській області виявили у двох жінок пенсійного віку. Вони обидві перебувають у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб.

Фото: МОЗ