На Донбасі загинув військовий ЗСУ, ще один поранений

Російські окупаційні війська 12 квітня обстріляли позиції Об’єднаних сил на Луганщині. Внаслідок обстрілу один захисник загинув, один – поранений.

– 12 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині, – повідомляють у штабі ООС.

Внаслідок обстрілу Україна втратила одного захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.

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Командування об’єднаних сил висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Нагадаємо, 11 квітня Володимир Зеленський відвідав ділянку розведення сил і засобів у Петрівському, де останнім часом ситуація контрольована та спокійна. За його словами, Україна працює над узгодженням нових ділянок розведення сил на Донбасі.