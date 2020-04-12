На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 44 медпрацівника

На Кіровоградщині на коронавірус захворіли 122 людини. Серед числа інфікованих п’ятеро дітей із Кропивницького.

11 квітня Covid-19 підтвердився у п’ятирічної дівчинки та восьмирічного хлопчика.

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Наразі з легкою формою корона вірусу вдома перебувають 54 людини. Госпіталізовано 62 людини.

Також серед інфікованих 44 медпрацівника.

Раніше вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру підтвердила 20 випадків захворювання на коронавірус. Нові спалахи захворювання підтверджені у Бердичеві та Коростені.

Джерело: Андрій Балонь