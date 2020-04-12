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Факти / Україна

На Одещині підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу

В Одеській області зафіксований перший летальний випадок коронавірусної хвороби.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта із коронавірусо.

Пішла з життя пацієнтка 1959 р. н. у Подільську, – написав він.

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Куций висловив свої співчуття та закликав звертатися до лікарів під час погіршення самопочуття.

Всього в Одеському регіоні зафіксували 67 випадків коронавірусу, з них 29 пацієнтів перебувають в Одесі.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.

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