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Факти / Україна / Суспільство

На Полтавщині зафіксували 25 випадків коронавірусу

На Полтавщині зафіксували 25 випадків коронавірусу. Станом на ранок 12 квітня 24 людини хворіють і одна одужала.

В інфекційних відділеннях перебувають 16 осіб, решта на домашньому лікуванні.

Новий випадок коронавірусу зафіксували в Миргороді. Захворів 41-річний чоловік.

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До речі, за весь період карантину було 175 підозр на коронавірус.

Раніше Факти ICTV писали, що вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: Олег Синєгубов

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