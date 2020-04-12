На Полтавщині зафіксували 25 випадків коронавірусу. Станом на ранок 12 квітня 24 людини хворіють і одна одужала.
В інфекційних відділеннях перебувають 16 осіб, решта на домашньому лікуванні.
Новий випадок коронавірусу зафіксували в Миргороді. Захворів 41-річний чоловік.
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До речі, за весь період карантину було 175 підозр на коронавірус.
Раніше Факти ICTV писали, що вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: Олег Синєгубов