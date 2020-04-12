На Рівненщині під час служби підпалили приміщення монастиря

На Рівненщині горить будівля храму. Сьогодні, 12 квітня, близько десятої години ранку невідомі підпалили підсобне приміщення монастиря в селі Липки, що у Гощанському районі.

Йдеться про Свято-Успенський чоловічий монастир Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ.

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Підпал стався під час служби. Вогонь охопив господарську будівлю і вже почав доходити до церкви.

На місце прибули рятувальники.

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що нестача снігового покриву взимку та дефіцит опадів у березні-квітні стали причинами великої кількості пожеж в Україні.