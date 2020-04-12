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Факти / Україна

На Житомирщині зафіксували ще 20 випадків коронавірусу

Вірусологічна лабораторія Житомирського обласного центру підтвердила ще 20 випадків захворювання на коронавірус.

Нові спалахи захворювання підтверджені у Бердичеві та Коростені, в яких діагноз Covid-19 зареєстрували у 16 осіб, у Житомирі у 2 осіб, і по одному в Овручі та Пулинах.

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Вірус виявили у 12 жінок та 8 чоловіків. Також захворіла 2-річна дитина.

Загалом в Житомирській області вже зафіксували 94 випадки коронавірусу, зокрема у таких населених пунктах: Житомир, Малина, Бердичев, Коростень, Коростишев, Овруч, Пулини, Новоград-Волинський, а також у Радомишльському, Коростишівському, Черняхівському, Житомирському районах.

Джерело: Житомирська ОДА

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