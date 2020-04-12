12 квітня християни східного обряду відзначають Вербну неділю. Це свято має безліч прикмет, традицій і обмежень.

За традицією в суботу в церквах проходить нічна служба, на яку віряни приходять з вербою.

Однак в 2020 році карантин ввів свої корективи в святкування Вербної неділі. Особливо це стосується походів до церкви.

У соцмережах люди публікують фото верби, хтось освячену, а хтось торішню і пишуть, що свято не таке, як зазвичай. І не дивлячись на карантин українці відзначають свято з вербою.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SOROKA (@s.oro.ka) 11 Апр 2020 в 11:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????? ???????????????????????????? (@777zolotareva) 12 Апр 2020 в 12:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама В (Ракеті) Ой Дикреті (@mami_gammi) 12 Апр 2020 в 2:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? (@meri_linka) 12 Апр 2020 в 2:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◀ЯРИНА▶ (@_lutsiv_01) 12 Апр 2020 в 2:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Odnovolova (@s.odnovolova) 12 Апр 2020 в 2:54 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мала (Тепла) Софія (@tepla.sophiya) 12 Апр 2020 в 3:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Материнство????Храм????Сім‘я???? (@matushkatatiana.ua) 12 Апр 2020 в 3:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Romanova (@_julia_romanova) 21 Апр 2019 в 2:20 PDT

Раніше Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.