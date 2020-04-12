12 квітня християни східного обряду відзначають Вербну неділю. Це свято має безліч прикмет, традицій і обмежень.
За традицією в суботу в церквах проходить нічна служба, на яку віряни приходять з вербою.
Однак в 2020 році карантин ввів свої корективи в святкування Вербної неділі. Особливо це стосується походів до церкви.
У соцмережах люди публікують фото верби, хтось освячену, а хтось торішню і пишуть, що свято не таке, як зазвичай. І не дивлячись на карантин українці відзначають свято з вербою.
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Раніше Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.