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Факти / Україна / Суспільство

Не я б’ю – верба б’є: українці вітають із Вербною неділею на карантині

12 квітня християни східного обряду відзначають Вербну неділю. Це свято має безліч прикмет, традицій і обмежень.

За традицією в суботу в церквах проходить нічна служба, на яку віряни приходять з вербою.

Однак в 2020 році карантин ввів свої корективи в святкування Вербної неділі. Особливо це стосується походів до церкви.

У соцмережах люди публікують фото верби, хтось освячену, а хтось торішню і пишуть, що свято не таке, як зазвичай. І не дивлячись на карантин українці відзначають свято з вербою.

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Раніше Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

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