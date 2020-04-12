PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Онлайн-трансляція служби на Вербну неділю

12 квітня християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну неділю. Традиційно в цей день в церквах проводять служби, але цьогоріч відвідування масових заходів заборонено.

Тому церкви проводять богослужіння без присутності вірян і транслюють літургію онлайн.

Читайте: Як освячувати вербу на карантині

Служба на Вербну неділю

Нагадаємо, Вербну неділю у 2020 році християни відзначають сьогодні, 12 квітня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка