12 квітня християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну неділю. Традиційно в цей день в церквах проводять служби, але цьогоріч відвідування масових заходів заборонено.
Тому церкви проводять богослужіння без присутності вірян і транслюють літургію онлайн.
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Служба на Вербну неділю
Нагадаємо, Вербну неділю у 2020 році християни відзначають сьогодні, 12 квітня.
У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.
Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.