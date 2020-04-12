12 квітня християни східного обряду відзначають свято Входу Господнього в Єрусалим або Вербну неділю. Традиційно в цей день в церквах проводять служби, але цьогоріч відвідування масових заходів заборонено.

Тому церкви проводять богослужіння без присутності вірян і транслюють літургію онлайн.

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Служба на Вербну неділю

Нагадаємо, Вербну неділю у 2020 році християни відзначають сьогодні, 12 квітня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.