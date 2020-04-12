У Києві на коронавірус захворіли ще 20 осіб.

Про це повідомив Віталій Кличко.

– Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли 5 жінок віком від 49 до 60 років та 5 чоловіків віком від 19 до 74 років.

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Серед киян, що захворіли за минулу добу, – один медик.

До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.