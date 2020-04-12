Зеленський пообіцяв мільйон доларів винахіднику вакцини від коронавірусу – Ляшко

Тому, хто винайде вакцину від коронавірусу, президент України Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів, – сказав Ляшко.

Також він зауважив, що можливо першим послабленням карантинних заходів буде відновлення прогулянок в парку.

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За словами Ляшка, було розраховано декілька прогнозів – оптимістичний та песимістичний. Наразі завдяки вживаним заходам Україна рухається по оптимістичному сценарію.

Нагадаємо, станом на 9.00 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків коронавірусу, з яких 83 – летальні. Повністю одужало вже 89 пацієнтів.