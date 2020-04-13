Covid-19 у ЗСУ: захворіли 19 військовослужбовців

Станом на 7.00 13 квітня 19 військовослужбовців Збройних сил України захворіли на коронавірус.

Один військовослужбовець одужав, один – помер.

– На ізоляції перебуває 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція у найближчі три доби – 25 осіб, – повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

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Крім того, 12 квітня ПЛР-тестування підтвердило коронавірус у співробітника ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до інфекційної лікарні з діагнозом двобічна пневмонія. Його стан – стабільно тяжкий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЗСУ збільшилася кількість хворих на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ