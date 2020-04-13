Національний банк України на 13 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,20 грн за долар. Це на 5 копійок менше порівняно з курсом 11 квітня.

Євро здешевшав на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем і становить 29,56 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 13.04:

1 долар США – 27,20 грн;

1 євро – 29,56 грн;

1 польський злотий – 6,54.

Нагадаємо, раніше Кабмін у оновленому держбюджеті погіршив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.