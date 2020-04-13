Хто б став мером Києва, якби вибори відбулися в квітні

Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко.

Такі результати показало опитування групи Рейтинг, яке відбулося протягом 4-7 квітня 2020 року серед 2 тис. мешканців столиці.

Кличка за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні.

Сергія Притулу підтримали б 9,1% таких опитаних, Олександра Ткаченка – 8,8%, Андрія Пальчевського – 8,2%, Олександра Омельченка – 6,4%, Олександра Попова – 5,2%, Борислава Березу – 4,4% . Не визначилися з вибором – близько чверті опитаних.

Моделювання другого туру виборів міського голови дало такі результати: за умови виходу до нього Кличка та інших рейтингових кандидатів чинний мер переміг би за усіх варіантів комбінацій.

Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради є партія Слуга народу. Її підтримують 22,3% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

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18,6% таких опитаних проголосували б за партію Європейська солідарність, 13,5% – за партію УДАР, 9,4% – партію Батьківщина, 7,2% – партію Опозиційна платформа – За життя, 5,9% – партію Голос, 3,8% – партію Шарія, 3,2% – партію Сила і честь.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Не визначилися із вибором близько чверті опитаних.

До слова, це ж опитування групи Рейтинг показало, скільки мешканців столиці втратили роботу після запровадження карантину.