Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксували 3 102 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 12 квітня в Україні 3 102 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;

Волинська область — 78 випадків;

Дніпропетровська область — 60 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 94 випадки;

Закарпатська область — 92 випадки;

Запорізька область — 85 випадків;

Івано-Франківська область — 300 випадків;

Кіровоградська область — 142 випадки;

м. Київ — 495 випадків;

Київська область — 216 випадків;

Львівська область — 124 випадки;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 125 випадків;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 273 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 462 випадки;

Черкаська область — 102 випадки;

Чернігівська область — 9 випадків.

Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 704 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру.

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