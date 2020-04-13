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Факти / Україна

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 325 осіб

Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксували 3 102 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 12 квітня в Україні 3 102 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 194 випадки;
  • Волинська область — 78 випадків;
  • Дніпропетровська область — 60 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 94 випадки;
  • Закарпатська область — 92 випадки;
  • Запорізька область — 85 випадків;
  • Івано-Франківська область — 300 випадків;
  • Кіровоградська область — 142 випадки;
  • м. Київ — 495 випадків;
  • Київська область — 216 випадків;
  • Львівська область — 124 випадки;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 273 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 462 випадки;
  • Черкаська область — 102 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Коронавірус в Україні: статистика на 13 квітня

Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 704 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: МОЗ

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