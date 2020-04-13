Станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксували 3 102 випадки коронавірусної інфекції.
Про це свідчать дані МОЗ.
– Станом на 9.00 12 квітня в Україні 3 102 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 194 випадки;
- Волинська область — 78 випадків;
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки;
- Запорізька область — 85 випадків;
- Івано-Франківська область — 300 випадків;
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків;
- Львівська область — 124 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 273 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 462 випадки;
- Черкаська область — 102 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 704 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 11 136 повідомлень про підозру.
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