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Факти / Україна / Суспільство

Коли пенсіонери отримають додаткову 1 тис. грн

Понад 10,6 млн людей, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову допомогу у розмірі 1 тис. грн.

Гроші почнуть виплачувати через п’ять днів, заявили в Міністерстві соціальної політики.

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Коли пенсіонери отримають додаткову 1 тис. грн

Пенсіонерам, які отримують виплати на банківські картки, одноразову допомогу зарахують автоматично.

Іншим гроші принесуть листоноші.

Нагадаємо, Верховна 13 квітня Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020. На виплати пенсіонерам додатково направили 10 млрд грн.

Фото: Минсоцполитики

Джерело: Мінсоцполітики

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