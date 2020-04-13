Контактувала із 30 лікарями: на Львівщині жінка приховала, що хвора на коронавірус

У Львівській області до 58-річної жінки приїхала родичка з Італії. І вже за тиждень господиня відчула перші симптоми коронавірусу. Однак до медиків звернулася не одразу.

За словами односельців, після візиту родички-заробітчанки Надія ще кілька днів жваво спілкувалася з людьми, і навіть користувалася громадським транспортом.

До лікарні жінка звернулася лише, коли боротися з недугою самотужки була вже не в змозі.

Швидких тестів на Covid-19 на Львівщині тоді ще не було, тому жінка приховувала, що контактувала з заробітчанкою.

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Медики діагностували у жінки пневмонію та поклали до звичайної палати в районній лікарні. Тільки через 6 діб, коли з’явилися експрес-тести, лікарі зрозуміли, що вони та пацієнти у небезпеці.

Одразу після консультації із сімейним лікарем, жінка потрапила в терапевтичне відділення жовківської районної лікарні. Вона контактувала із 30 лікарями та сусідкою по палаті. Пацієнтка протягом тижня приховувала інформацію, що може бути зараженою коронавірусом

В контакті були працівники: лікуючий лікар, медсестри, молодші санітарочки, які прибирали

Саму пацієнтку одразу відправили до Львова в інфекційну лікарню, але через 8 днів вона померла.

Інфікована жінка встигла заразити коронавірусом не лише сусідку по палаті, але й одного зі своїх родичів. Зараз епідеміологи вивчають усі її контакти, аби село Глиняни не стало вогнищем пандемії.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.