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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус на Полтавщині: в Опішні виявили потенційно інфікованих

У Полтавській області в місті Опішня у одного з місцевих жителів експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Зараз пацієнт очікує підтвердження ПЛР-тесту.

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За словами голови Опішнянській ОТГ Миколи Рєзніка, зараз медики очікують результати тесту, який проводять у Полтавському обласному лабораторному центрі.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус.

Також у Донецькій області на коронавірус захворіла ще одна людина. Наразі в регіоні 12 хворих на Covid-19.

Захворів 56-річний житель міста Слов’янськ, який приїхав з Латвії. Він перебував на самоізоляції з початку квітня.

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