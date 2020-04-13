У Києві станом на 13 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 79 осіб.
Загалом у столиці 495 підтверджених випадків захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський 157 (+63)
- Шевченківський 56 (+5)
- Солом’янський 56 (+7)
- Дніпровський 32 (+2)
- Святошинський 19 (+1)
- Деснянський 25 (+1)
- Дніпровський 32 (+0)
- Голосіївський 40 (+0)
- Оболонський 25 (+0)
- Дарницький 59 (+0)
До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.
Джерело: Віталій Кличко