У Києві станом на 13 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 79 осіб.

Загалом у столиці 495 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський 157 (+63)

Шевченківський 56 (+5)

Солом’янський 56 (+7)

Дніпровський 32 (+2)

Святошинський 19 (+1)

Деснянський 25 (+1)

Дніпровський 32 (+0)

Голосіївський 40 (+0)

Оболонський 25 (+0)

Дарницький 59 (+0)

До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко