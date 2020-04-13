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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 13 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 79 осіб.

Загалом у столиці 495 підтверджених випадків захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський 157 (+63)
  • Шевченківський 56 (+5)
  • Солом’янський 56 (+7)
  • Дніпровський 32 (+2)
  • Святошинський 19 (+1)
  • Деснянський 25 (+1)
  • Дніпровський 32 (+0)
  • Голосіївський 40 (+0)
  • Оболонський 25 (+0)
  • Дарницький 59 (+0)

Статистика коронавірусу у Києві

До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома під контролем медикiв.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко

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