Коронавірус у Львові: священиків почали тестувати на Covid-19

У Львові священиків почали тестувати на коронавірус.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, експрес-тестами також тестують медиків, працівників комунальних служб, соціальних служб та водіїв громадського транспорту.

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– У нас було засідання Ради єпископів. І представники всіх конфесій ухвалили спільне правило, як потрібно поводитися під час Великодніх свят. Мені приємно, що Львів показав позитивний приклад, бо, фактично, у храмах людей не було, лише священики. Так, часом у дворах були люди, але був порядок. Тому, думаю, не одне людське життя ми вчора зберегли. Ми також розпочали процес щодо тестування отців. Мені приємно, що вони погодилися, тому що це питання безпеки, – сказав він.

Садовий розповів, що під час святкування Великодня в храмах будуть лише священики, людей не буде.

Мер додав, що всі глави церков закликали людей освячувати паски будинку.

– Адже сьогодні у нас є вже 124 людини, які мають підтверджений коронавірус тестами ПЛР у Львові та області. З них вісім осіб у реанімації, три – на ШВЛ. Динаміка кожного дня дуже серйозна. Не можна цим нехтувати, потрібно витримати цей період. Якщо після Великодня, через два тижні у нас буде падіння, тоді можна буде послаблювати карантин, – сказав він.

Раніше у Львівській ОДА заявили, що у Львові масово тестуватимуть мешканців на коронавірус.

Джерело: Львівська міськрада