Член депутатської групи Довіра Сергій Вельможний не хворий на коронавірус, повторне тестування не підтвердило Covid-19.

Напередодні у нардепа діагностували двосторонню пневмонію, але її викликав не коронавірус.

– Провели повторне тестування у п’ятницю, 10 квітня. Воно повторно показало негативний результат на коронавірус, – розповів Фактам ICTV Сергій Вельможний.

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За словами нардепа, стан його здоров’я нині задовільний.

– Температури немає, стежу за своїм диханням, перебуваю під наглядом лікарів, – додав нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що член депутатської групи Довіра Сергій Вельможний, якого у березні 2020 року госпіталізували до Олександрівської лікарні зі схожими на коронавірус симптомами, захворів на двобічну пневмонію.

Фото: Сергій Вельможний