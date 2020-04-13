Станом на 9.00 ранку 13 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 102 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 93 особи померли, а 97 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 194 випадки;
- Волинська область — 78 випадків;
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки;
- Запорізька область — 85 випадків;
- Івано-Франківська область — 300 випадків;
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків;
- Львівська область — 124 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 273 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 462 випадки;
- Черкаська область — 102 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
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