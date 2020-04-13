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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Україні: звідки взявся Covid-19

Ще 12 березня уряд запровадив карантин, але частина українців досі живе так, ніби вони безсмертні.

– Людина пришла у цей світ у вигляді гостя. Віруси та бактерії жили мільйони років до нас, – розповідає завкафедри медичної психології Олег Чабан.

Зазвичай віруси живуть у тваринах, але мають здатність мутувати. Через те, що люди їдять неправильно приготоване м’ясо, небезпечні хвороби мутують та поширюються на нас.

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Серед українців поширення коронавірусу викликало паніку, люди кинулись за масками, антисептиками та ліками, але на всіх не вистачило.

За словами журналіста Юрія Бутусова, не було підготовлено нічого з необхідних речей, не були проведені державні закупівлі.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.

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