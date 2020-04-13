Ляшко сказав, з якою кількістю хворих на коронавірус впорається медсистема

Медсистема здатна впоратися з 3,5 тис. тяжкохворих на коронавірус у реанімаційних відділеннях, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

За його словами, МОЗ має як оптимістичні, так і песимістичні сценарії поширення коронавірусу.

– Якщо ми не будемо вводити протиепідемічні заходи, карантин і спокійно дивитися на динаміку зростання – ці цифри лякають. Я не хочу їх зараз озвучувати, щоб хтось не відчув надію і спокійно вийшов із самоізоляції, або припинив карантин, – наголосив він.

Ляшко нагадав про динаміку зараження у медзакладах та церквах, де від однієї людини інфікувалися до 80% контактних осіб, тому наголосив на необхідності дотримання карантину під час Великодня.

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Головний санлікар також розповів про запас міцності медичної системи у протистоянні з коронавірусом:

– Межа, на яку ми розраховували і якої притримуємося, – це не більше 3,5 тис. хворих, які одночасного перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам і коронавірус пройти, і рятувати людей від інших тяжких хвороб. Ми вибрали для себе оптимістичний сценарій і відслідковуємо динаміку, щоб або посилювати карантин, або починати процес підготовки для виходу з цього стану.

Нагадаємо, карантин в Україні запроваджено до 24 квітня. Для запобігання поширенню коронавірусу з 6 квітня уряд посилив обмеження.